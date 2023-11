POL-WES: Wesel - Täter brechen Tresor auf und erbeuten Bargeld

Moers (ots) - Am frühen Samstagmorgen (18.11.2023) drangen Unbekannte in den Traforaum eines ehemaligen Zentrallagers an der Chemnitzer Straße ein und manipulierten an den Schaltschränken, wodurch es zu Stromausfällen in dem Bereich kam. Gegen 6.30 Uhr informierte ein Anwohner den Energieversorger über einen Stromausfall in seiner Wohnung. Durch einen Versorgungsmitarbeiter wurde daraufhin ein Einbruch festgestellt. ...

