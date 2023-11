Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Festnahmen nach Einbruch in Lagerhalle

Wesel (ots)

Am Samstag (18.11.2023) drangen gegen 10:14 Uhr zwei Männer in eine Lagerhalle an der Schillwiese ein.

Eine Zeugin hatte die Männer beobachtet, wie sie sich durch einen Maschendrahtzaun Zutritt zu dem Firmengelände verschafften und verständigte die Polizei.

Die eingesetzten Polizisten umstellten das Gelände und durchsuchten es.

Vor der Lagerhalle trafen sie einen 39-jährigen Wohnungslosen an. Dieser hatte in einem Rucksack Einbruchswerkzeug und mögliches Diebesgut dabei. In seiner Jacke fanden die Polizisten zudem Betäubungsmittel.

In der Lagerhalle konnten die Polizisten einen 45-jährigen Mann aus Wesel feststellen. Er hatte eine Taschenlampe, Schraubendreher und Maulschlüssel dabei.

Die Beamten nahmen beide vorläufig fest. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und den 39-Jährigen zudem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Zwei vor dem Zaun abgestellte Fahrräder stellten die Beamten sicher.

