Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Kreispolizeibehörde Wesel. Absturz eines Leichtflugzeuges

Wesel (ots)

Am Freitag, den 17.11.2023 gegen 18:05 Uhr ereignete sich in Hünxe ein folgenschwerer Flugzeugabsturz, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte in unmittelbarer Nähe des Flugplatzes "Schwarze Heide" ein Leichtflugzeug der Marke Reims-Cessna ab. Im Flugzeug befanden sich zum Absturzzeitpunkt ein 58-jähriger Mann aus Dorsten und ein 73-jähriger Mann aus Erkrath. Durch den Aufprall verstarb der 58-jährige Flugschüler noch an der Absturzstelle. Der 73-jährige Fluglehrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein überörtliches Krankenhaus. Das Leichtflugzeug wurde durch den Absturz völlig zerstört. Die Feuerwehr Bottrop und der Rettungsdienst der Stadt Dinslaken waren mit einer Vielzahl an Kräften im Einsatz. Was genau zu dem Absturz geführt hat, ermitteln jetzt die Kriminalpolizei unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung.

