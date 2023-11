Kreispolizeibehörde Wesel

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16.11.1023), gegen 02:33 Uhr, einen Automaten in einem Kiosk an der Lintforter Straße auf und entwendete das darin befindliche Bargeld.

Der Täter hebelte dort einen von mehreren Automaten in dem Kiosk auf.

Auch in Dinslaken kam es etwa zwei Stunden später, gegen 04:22 Uhr, zu einem Diebstahl aus zwei Automaten auf der Hünxer Straße. Der unbekannte Täter entwendete dort ebenfalls Bargeld.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine schlanke Person, die mit einem weinroten Kapuzenpullover, einer schwarzen Hose, weißen Schuhen und mit einer Warnweste bekleidet war.

Ob die Person in diesen Fällen als Täter in Frage kommt, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Wer kann Angaben zu der gesuchten Person oder den Diebstählen machen?

Hinweise nehmen die Polizeiwachen Süd in Moers (02841 / 171-0) und Ost in Dinslaken (02064 / 622-0) entgegen.

