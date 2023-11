Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Auto mutwillig beschädigt/Polizei sucht Zeugen

Erbach (ots)

Einen auf einem Parkplatz "Am Brühl" abgestellten schwarzen VW Golf beschädigten Unbekannte am Dienstag (07.11.), in der Zeit zwischen 6.00 und 10.00 Uhr. Die Täter zerbrachen das Glas eines Außenspiegels. Der Wagen geriet in jüngster Vergangenheit schon einmal in das Visier von Vandalen. Vermutlich in der letzten Woche wurde der Heckscheibenwischer des Autos abgerissen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

