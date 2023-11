Bensheim (ots) - Einen 57 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Polizeibeamte am Montag (06.11.) in der Innenstadt. Rasch ergaben sich Anzeichen darauf, dass der Mann ohne Führerschein am Straßenverkehr teilnahm. Zudem fanden die Ordnungshüter rund 20 Gramm Heroin und ein Messer bei ihm. Der 57-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die Drogen und das Messer wurden beschlagnahmt. Der Autofahrer wurde nach ...

