Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Drei Festnahmen nach versuchten E-Scooter- bzw. Fahrraddiebstählen

Dinslaken (ots)

Am Mittwoch nahmen Polizisten insgesamt drei Männer nach versuchten E-Scooter- bzw. Fahrraddiebstählen vorläufig fest.

Um 16.50 Uhr beobachtete ein Zeuge auf dem Parkplatz eines Discounters an der Hans-Böckler-Straße einen 29-jährigen Mann dabei, wie er mit einer Zange das Schloss eines E-Scooter durchtrennte. Eingesetzte Polizisten nahmen den Mann vor Ort vorläufig fest.

Gegen 16.40 Uhr beobachteten zivil gekleidete Einsatzkräfte einen 17-jährigen Dinslakener im Bereich der Saarstraße und der Neutorgalerie, wie er mehrere abgestellte E-Scooter anschob und sie dann - vermutlich aufgrund der Wegfahrsperren - wieder stehen ließ. An der Neutorgalerie hebelte er schließlich mit einem abgetretenen Fahrradständer das Schloss eines hochwertigen Fahrrades auf. Die Polizisten nahmen den 17-Jährigen daraufhin vorläufig fest.

Gegen 18.15 Uhr beobachtet ein Zeuge einen 17-jährigen Duisburger auf der Straße Am Neutor, wie er das Fahrradschloss eines E-Bike aufbrach und verständigte die Polizei. Der 17-Jährige konnte noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Der Eigentümer des E-Bike meldete sich wenig später bei der Polizeiwache in Dinslaken und erhielt sein E-Bike zurück, das die Polizisten zur Eigentumssicherung mit zur Wache genommen hatten.

Alle vorläufig Festgenommenen wurden nach Abschluss weitergehender polizeilicher Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell