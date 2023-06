POL-HI: Alfeld - Diebstahl eines Fahrzeugteils

Hildesheim (ots) - Harsum/Asel - (jb) Eine unbekannte männliche Person stahl am 17.06.23 gg. 0:25 Uhr einen VW Bora. Der Pkw stand auf einem offenen Grundstück in der Katharinenstraße in Asel. Die Tathandlung wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen. Auf diesem ist zu sehen, dass der Täter mit dem Pkw in Richtung Marienstraße wegfuhr. Kurz zuvor hielt sich der unbekannte Mann im Bereich der Einmündung Marienstraße/Katharinenstraße auf. Hinweise zu dem Täter ...

