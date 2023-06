Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Restaurant

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Bislang noch unbekannte Täter drangen in dem Zeitraum von Freitag, 16.06.2023, 23.00 Uhr, bis Samstag, 17.06.2023, 06.15 Uhr, nach Aufhebeln eines Fensters in ein Restaurant in der Schuhstraße in Hildesheim ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nur ein Portmonee mit geringwertigem Inhalt entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer: 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell