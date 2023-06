Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in die Oberschule Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem (web) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (20:00 Uhr - 06:00 Uhr) drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür in die Oberschule Bockenem, Mahlumer Straße, ein. Im Anschluss hebelten die Täter im Gebäudeinneren weitere Türen auf. So gelangten sie in den Schulkiosk, das Sekretariat und das Lehrerzimmer. Hier wurden Schränke usw. zum Teil gewaltsam aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet. Den Einbruch festgestellt hatte am Morgen eine Reinigungskraft. Der Schaden wird insgesamt auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Bereich der Mahlumer Straße bzw. den angrenzenden Straßen gemacht haben. Dabei geht es nicht nur um Personen, sondern auch um verdächtige Fahrzeuge. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell