POL-HI: Sarstedt - Diebstahl von Starkstromkabel

Hildesheim (ots) - HOHENEGGELSEN (bef). Im Zeitraum zwischen dem 15.06.2023, 22:00 Uhr, und dem 16.06.2023, 06:30 Uhr, ist es in der Hauptstraße in Hoheneggelsen zu einem Diebstahl aus einem Wohnbungalow gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter im genannten Zeitraum in das unverschlossene Haus ein und entwendeten diverse Gegenstände, unter anderem eine Waschmaschine und ein Fahrrad. ...

