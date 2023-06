Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorrad-Aktionstag "Kaffee statt Knöllchen" am Weinberg und Roten Berg

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Die Motorradsaison ist bereits in vollem Gange und auch dieses Jahr zieht es wieder viele Motorradfahrende in die kurvigen Gebiete der Hildesheimer Umgebung. Insbesondere der Weinberg in Bockenem sowie der Rote Berg bei Diekholzen sind beliebte Ziele für die Motorradszene.

Einhergehend damit kommt es allerdings wiederkehrend zu Anwohnerbeschwerden bezüglich des Lärms. Zudem bergen überhöhte Geschwindigkeiten und riskante Fahrweisen immer die Gefahr schwerer Verkehrsunfälle.

Aus diesem Grund wird die Polizei am Samstag, dem 24.06.2023, einen Motorrad-Aktionstag unter dem Motto "Kaffee statt Knöllchen" durchführen. Dabei steht der präventive Charakter im Vordergrund. Gemeinsam mit Vertretern der örtlichen Verkehrswacht und der Johanniter-Motorradstaffel soll für mehr Sicherheit und Rücksichtnahme geworben werden. Auch betroffene Anwohner sind herzlich eingeladen, um mit den anwesenden Mitwirkenden ins Gespräch zu kommen.

Von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr wird die Aktion am Parkplatz des Sportplatzes in Diekholzen stattfinden. Anschließend geht es von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr am Parkplatz des Restaurants am Weinberg weiter.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell