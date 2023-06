Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Renitente Diebin attackiert Ladendetektiv

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Eine 36-jährige Frau aus Hildesheim wurde gestern Nachmittag in einem Supermarkt in der Siemensstraße bei einem Diebstahl ertappt. Anschließend soll sie einen Ladendetektiv angegriffen und weitere Angestellte des Marktes angespuckt haben.

Bisherigen Ermittlungen zufolge beobachtete der Detektiv die Frau, als diese mit einer Schnapsflasche in der Hand den Kassenbereich passiert habe, ohne zu bezahlen. Nach einer Ansprache sei die Frau ihm anschließend in sein Büro gefolgt. Nach vorliegenden Erkenntnissen hörte ihre Kooperationsbereitschaft an dieser Stelle aber offenbar auf. In dem Büro soll die 36-Jährige zunehmen aggressiver geworden sein und den Ladendetektiv angegriffen haben, indem sie den Mann trat, kratzte und sein T-Shirt beschädigte. Zudem soll sie um sich gespuckt haben, wobei sie nicht nur den Detektiv, sondern auch zwei Mitarbeiterinnen des Marktes, die sich ebenfalls in dem Büro befanden, getroffen habe.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden im weiteren Verlauf in der Tasche der Frau zudem noch Kosmetikartikel und Lebensmittel, die ebenfalls aus dem betroffenen Markt stammten.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Beschuldigte entlassen. Gegen sie läuft nun ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell