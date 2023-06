POL-HI: Harsum- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - (wie) Am Donnerstag, den 15.06.2023 kam es in dem Zeitraum von 09:00 Uhr bis 13:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Elze, in der Ortschaft Wülfingen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Leinestraße in Richtung der B3 und touchierte hierbei den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw VW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von ...

