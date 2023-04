Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 17-Jährige im Bus belästigt - Kripo sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg/Gladenbach - 17-Jährige im Bus belästigt - Kripo sucht Zeugen

Die Kripo Marburg sucht Zeugen der Belästigung einer 17-Jährigen am Dienstag. 11. April, zwischen 18.30 und 18.55 Uhr, im Bus der Linie X 38 vom Bahnhof Marburg nach Gladenbach. Wer war noch in dem Bus? Wer hat die lauten Äußerungen der 17-Jährigen gehört? Wer hat das Verhalten des Mannes mitbekommen? Wer kennt den Mann oder kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen könnten?

Die 17-Jährige stieg am Marburger Hauptbahnhof in den Bus und setzte sich im hinteren Teil des Busses in Fahrtrichtung auf der linken Seite auf einen der Doppelsitzplätze. Noch vor der Abfahrt setzte sich ein Mann trotz noch mehrerer freier Plätze neben sie. Auf der Fahrt nach Gladenbach berührte der Mann die 17-Jährige zunächst scheinbar unbeabsichtigt mit zunehmender Fahrt jedoch offensichtlich bewusst und gewollt. Der Mann stieg in Gladenbach an der Haltestelle Vorgartenstraße aus. Er war Mitte 30 bis Ende 40 Jahre alt, etwas kräftig und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß. Er hat schwarze, eher kurze Haare, dunkle, braune oder schwarze Augen und einen Stoppel-Vollbart. Er trug einen beigefarbigen Wollpullover und eine hellblaue Jeans. Vom Erscheinungsbild vermutet die 17-Jährige bei ihm ausländische, eventuell türkische Wurzeln. Die 17-Jährige geht davon aus, dass zumindest ihre lauten Aufforderungen, sie in Ruhe zu lassen, von anderen Fahrgästen gehört worden sein müssen, denn mehrere Fahrgäste schauten Sie danach direkt an. Die Kripo bittet diese Zeugen, sich zu melden. Speziell eine Frau, die direkt hinter der 17-Jährigen im Bus saß und mit ihr zusammen am Marktplatz in Gladenbach ausstieg, ist für die Kripo eine wichtige Zeugin. Die Kripo bittet diese Mitte 20 Anfang 30 Jahre alte, ca. 1,60 bis 1,65 große Frau mit lockigen, blonden (vermutlich blond gefärbten) Haaren mit braunem Haaransatz sich zu melden. Sie stieg wohl ebenfalls in Marburg am Bahnhof ein. Sie trug vermutlich ein gestreiftes Shirt unter ihrer Jacke und eine hellblaue Jeans. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

