POL-HI: Unfallflucht im Bereich Auf-/ Abfahrt B6 Grasdorf

Hildesheim (ots) - Bockenem (web) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (20:00 Uhr - 06:00 Uhr) drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür in die Oberschule Bockenem, Mahlumer Straße, ein. Im Anschluss hebelten die Täter im Gebäudeinneren weitere Türen auf. So gelangten sie in den Schulkiosk, das Sekretariat und das Lehrerzimmer. Hier wurden Schränke usw. zum Teil gewaltsam aufgebrochen und ...

