POL-ST: Greven-Reckenfeld, Verkehrsunfallflucht, Bahnschranke beschädigt

Am Mittwoch (22.06.) um 19.25 Uhr befuhr ein weißer Lkw mit Anhänger die Bahnhofstraße in Greven-Reckenfeld in Fahrtrichtung Steinfurter Straße. Das Gespann passierte den dortigen Bahnübergang, obwohl sich nach Zeugenangaben die Bahnschranken bereits schlossen. Hierbei geriet eine Bahnschranke zwischen die Zugmaschine und den Anhänger und wurde verbogen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Bahnstrecke Münster-Rheine musste daraufhin gesperrt werden. Der Fahrzeugführer der Zugkombination setzte seine Fahrt anschließend über die Bahnhofstraße und Industriestraße in Richtung Frachtzentrum fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, 02571/928-4455.

