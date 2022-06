Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, BWM und Motorrad gestohlen

Emsdetten (ots)

An zwei Orten in Emsdetten sind seit Samstag (25.06.22) jeweils ein Auto und ein Motorrad gestohlen worden. An der Grabbestraße haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag (26.06.22), 22.00 Uhr, und Montag (27.06.22), 07.00 Uhr, einen schwarzen BMW X1 aus einer Einfahrt gestohlen. Der Wert des Pkw liegt im fünfstelligen Eurobereich. Das Kennzeichen lautet: ST-MO2704. An der Rosenstraße wurde zwischen Samstag, 21.00 Uhr, und Sonntag, 08.30 Uhr, ein Motorrad gestohlen. Bei der Maschine handelt es sich um eine weiße Aprilia RSV mit einem ausländischen Kennzeichen. Dieses lautet: UHY384. Der Wert des Krads liegt im vierstelligen Eurobereich. Beide Fahrzeuge wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei sucht Zeugen, die von den Diebstählen etwas mitbekommen haben. Hinweise nimmt die Wache in Emsdetten entgegen unter Telefon 02572/9306-4415.

