Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Aufmerksame Nachbarin meldet Einbruch, Täter fliehen

Greven (ots)

Eine aufmerksame Nachbarin hat in der Nacht zu Montag (27.06.22) um kurz nach Mitternacht die Polizei alarmiert, weil sie aus einem Nachbarhaus an der Grabenstraße Geräusche wahrgenommen hatte. Die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht zuhause. Das wusste die Zeugin, also rief sie die Polizei. Daraufhin rückten die Beamten zur Grabenstraße aus. Als sie vor Ort eintrafen, stellten die Polizisten eine aufgehebelte Kellertür fest. Im Haus selbst hatten unbekannte Täter der Spurenlage zufolge zahlreiche Räume durchwühlt. Der Zeugin nach handelte es sich um mehrere Personen. Die Polizei fahndete nach den Einbrechern - ohne Erfolg. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Wache in Greven nimmt Hinweise von Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, entgegen unter Telefon 02571/928-4455. Die Polizei erinnert daran, dass eine gute Nachbarschaft wichtig ist, um sich vor Einbrechern zu schützen und/oder einen Einbruch frühzeitig festzustellen. Folgende Tipps gibt es:

- Tauschen Sie unter Nachbarn Rufnummern, telefonische Erreichbarkeit, Autokennzeichen und vielleicht auch genaue Anschriften aus, falls Sie eine längere Zeit nicht zu Hause sein sollten. - Sind Sie oder Ihre Nachbarn im Urlaub, können Sie vorab mündlich oder schriftlich die Übernahme bestimmter Aufgaben vereinbaren. Zum Beispiel Wohnungen betreuen, Briefkästen leeren und Kontrollgänge organisieren. - Seien Sie auch bei Unbekannten im Haus, auf dem Nachbargrundstück oder im Wohngebiet aufmerksam. - Wenn Ihnen etwas ungewöhnlich vorkommt (z. B. laute Geräusche in der Wohnung nebenan, obwohl die Nachbarn verreist sind), verständigen Sie die Polizei.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter https://www.k-einbruch.de/.

