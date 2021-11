Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover: Vorläufige Bilanz der Präventionseinsätze anlässlich der Weihnachtsmärkte

Hannover (ots)

Die meisten Besucher der hannoverschen Weihnachtsmärkte verhalten sich angemessen und vorbildlich. Die Polizei verzeichnete kaum Störungen, führte jedoch viele Sensibilisierungsgespräche hinsichtlich der geltenden Hygieneregeln.

Seit dem 22.11.2021 finden verschiedene traditionelle Weihnachtsmärkte in Hannover statt. Zusätzlich zieht das vorweihnachtliche Einkaufsgeschäft der städtischen Einzelhändler zahlreiche Besucher an. Zur Bekämpfung der damit einhergehenden steigenden Gefahr von Alltagskriminalität sowie der potentiellen terroristischen Bedrohungslage seit dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin zeigt die Polizeiinspektion Besondere Dienste täglich Präsenz. Vor dem Hintergrund der andauernden Corona-Pandemie und den sich fortwährend verändernden Rechtslagen aufgrund des instabilen Infektionsgeschehens gelten für die Weihnachtsmarktbesucher strenge Hygieneregeln.

Am Samstag, 27.11.2021, führten die Einsatzkräfte über 600 Sensibilisierungsgespräche mit Personen, die insbesondere am Weihnachtsmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz beim Verlassen des Hauptbahnhofs Hannover keine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) trugen. Bereits in den vergangenen Tagen stellte sich durch viele Gespräche heraus, dass vielen Besuchern nicht klar war, wo die MNB zu tragen ist. Durch eine verbesserte Beschilderung (Bodenmarkierung) im Bereich des Bahnhofausgangs entspannte sich die Situation vor Ort. Neben den Sensibilisierungsgesprächen leiteten die Beamtinnen und Beamten gegen etwa 65 Besuchern Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, da diese nicht die erforderliche MNB trugen. Auch gegen fünf Standbetreiber ermitteln sie wegen der fehlenden MNB.

Vor und nach dem Fußballspiel vom TSV Havelse gegen den TSV 1860 München erschienen Fußballfans auf Weihnachtsmärkten in der Innenstadt und verstießen teilweise gegen die Tragepflicht einer MNB. An einem Glühweinstand auf dem historischen Weihnachtsmarkt fertigten die Beamten gegen 18:40 Uhr zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz. Die Fangruppe verließ daraufhin den Weihnachtsmarkt.

Präsenzkräfte beobachteten gegen 15:55 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt zwischen dem Platz der Weltausstellung und der Marktkirche einen männlichen Besucher, der keine MNB trug und laut skandierend die Corona Pandemie leugnete. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass er zudem ungeimpft, ungenesen und ungetestet war. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und sprachen für ihn einen Platzverweis für die hannoverschen Weihnachtsmärkte aus.

Ab 16:30 Uhr gab es im Bereich Steintor / Am Marstall, sowie im Bereich Schmiedestraße, Parkhaus Schmiedestraße Verkehrsbehinderungen. Die Polizei Hannover regelte daraufhin an verschiedenen Stellen den Verkehr, sodass es lediglich zu leichten und kurzzeitigen Beeinträchtigungen kam. /nzj

