FW Stuttgart: Verkehrsunfall im Gäubahntunnel mit mehreren Verletzten

Verkehrsunfall zwischen zwei PKW

- Vier verletzte Personen - Eine Person von der Feuerwehr schonend aus dem PKW befreit

Auf der B14 stadtauswärts kam es in den späten Abendstunden zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein PKW fuhr hierbei auf ein in einer Bushaltespur stehendes Fahrzeug auf. Die drei Personen in dem auffahrenden Fahrzeug konnten dieses leichtverletzt verlassen. Die Fahrerin des anderen PKW wurde durch den Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und konnte dieses nicht mehr selbstständig verlassen. Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr, welches auf dem Weg zu einem anderen Einsatz war, kam zufällig an der Unfallstelle vorbei und kümmerte sich um die Erstversorgung der Patienten. In Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst wurde die eingeschlossene Fahrerin durch die Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät schonend befreit. Die verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung

Rettungsdienst

4 Rettungswagen, 1 Notarzteinsatzfahrzeug

