Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beleuchtungskontrollen vor der IGS Zetel - Polizei kontrolliert 30 Fahrräder

Zetel (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 07.12.2022, führten Die Polizei Varel gemeinsam mit der Polizeistation Zetel vor der IGS Zetel eine größere Fahrradbeleuchtungskontrolle durch. Dabei wurden sie von dem Mobilitätsbeauftragten sowie Schülern der Schule unterstützt.

Bei der gemeinsamen Aktion kontrollierten die Beamten insgesamt 30 Fahrräder und legten ihren Fokus auf die Beleuchtungseinrichtungen.

"Bei sechs Fahrrädern stellten wir Mängel fest, die nach der Mängelbeseitigung wieder in der Schule vorgeführt werden müssen" fasst Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariats Varel, das Gesamtergebnis kurz zusammen.

Trotz des insgesamt positiven Ergebnisses kündigt die Polizei weitere Kontrollen an, die dann auch gebührenpflichtig geahndet werden können. "Letzte Woche fand bereits eine Beleuchtungskontrolle in Obenstrohe statt und in den kommenden Wochen werden wir wieder verstärkt vor den weiterführenden Schulen Präsenz zeigen", kündigt Eugen Schnettler an.

Die Polizei rät: Wer auf dem Fahrrad in der Dunkelheit ohne Beleuchtung unterwegs ist, lebt gefährlich! Fahrradfahrer würden häufig unterschätzen, wie schlecht sie in der dunklen Jahreszeit von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werden.

Hier sind auch die Eltern in der Pflicht, die Räder ihrer Kinder zu überprüfen und erforderlichenfalls zu reparieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell