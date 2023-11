POL-WES: Xanten - Vermisster Senior schnell gefunden

Moers / Dinslaken (ots) - Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16.11.1023), gegen 02:33 Uhr, einen Automaten in einem Kiosk an der Lintforter Straße auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Der Täter hebelte dort einen von mehreren Automaten in dem Kiosk auf. Auch in Dinslaken kam es etwa zwei Stunden später, gegen 04:22 Uhr, zu einem Diebstahl aus zwei Automaten auf der ...

