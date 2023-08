Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Häcksel-Ballen-Presse läuft heiß

Schaden forderte ein Brand am Montag bei Ehingen.

Ulm (ots)

Auf einem Feld nördlich von Heufelden in Richtung Niederhofen geriet gegen 14.15 Uhr eine Ballenpresse in Flammen. Die griffen schnell auf den Traktor und das abgeerntete Feld über. Der 22-jährige Fahrer konnte sich noch in Sicherheit bringen und die Feuerwehr verständigen. Die und auch vor Ort befindliche Landwirte löschten die Maschinen und die Ackerfläche. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens an dem Traktor und der Presse ist noch unklar. Das Feld wird nach den Löscharbeiten wieder durchgepflügt, so dass dort vermutlich kein Schaden entstand. Als Ursache des Brandes vermutet die Polizei einen Defekt an der Ballenpresse und die hochsommerlichen Temperaturen. Die Feuerwehr Ehingen war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

++++1686091(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell