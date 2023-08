POL-UL: (GP) Donzdorf/Geislingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Mutmaßlicher Autodieb in Untersuchungshaft.

Polizeipräsidium Ulm

Einen 15-Jährigen nahm die Polizei vergangene Woche in Geislingen fest.

Ein 15-Jähriger steht im Verdacht, im Zeitraum von April bis Ende Juli mehr als ein Dutzend Fahrzeuge entwendet zu haben und diese dann ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein. Am frühen Donnerstagmorgen gelang es einem Zeugen, den 15-jährigen Verdächtigen in Kuchen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, als der Jugendliche sich erneut auf einem fremden Grundstück befand. Gegen den Jugendlichen beantragte die Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl beim Amtsgericht Ulm, da er in dringendem Verdacht steht, eine Vielzahl von gleichgelagerten Straftaten in den vergangenen Monaten in der Region Donzdorf begangen zu haben. Die Taten soll er im Bereich Donzdorf, Geislingen und Süßen begangen haben. Zudem steht er im Verdacht, bereits im März einen Hausfriedensbruch in Donzdorf verübt zu haben. Am 17.08.2023 erließ die zuständige Richterin einen Haftbefehl. Der Jugendliche befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen prüft die Polizei Geislingen nun, ob der Jugendliche für weitere Diebstähle von Kraftfahrzeugen in den letzten Monaten verantwortlich ist.

