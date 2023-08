Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Akku fängt Feuer

Am Sonntag geriet bei Dornstadt ein Fahrrad-Akku in Brand.

Ulm (ots)

Kurz vor 23 Uhr entdeckte der 52-Jährige aus Tomerdingen den Brand. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet ein Akku, der sich beim Laden in einem Brandschutz-Koffer befand, in Brand. Dadurch kam es zu starker Rauchentwicklung im gesamten Haus. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Das Wohnhaus in der Wannenmacherstraße blieb weiterhin bewohnbar. Ob am Gebäude ein Schaden entstand muss noch ermittelt werden. Die Polizei Ulm geht davon aus, dass ein technischer Defekt zu dem Brand führte.

