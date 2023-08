Ulm (ots) - In der Zeit von 12 Uhr und 17.30 Uhr standen die drei VW in der Lange Straße am rechten Fahrbahnrand. Ein Unbekannter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Autos über die komplette linke Fahrzeuglänge. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) nahm die Ermittlungen auf. Die Höhe des Schadens wird ...

mehr