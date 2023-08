Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Riskante Fahrweise an den Tag gelegt

Am Samstag fiel einer Polizeistreife ein Motorradfahrer in Uhingen auf.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, fiel der 31-jährige Fahrer einer Triumph gegen 13.15 Uhr an der Anschlussstelle Uhingen-West auf. Die Polizeistreife in einem Zivilfahrzeug sah, wie der Motorradfahrer auf die B10 auffuhr. Dort wechselte er sofort auf den linken Fahrstreifen und raste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ulm davon. Deshalb nahmen die Polizisten die Verfolgung auf. An der Anschlussstelle Uhingen-Ost/Faurndau verließ der Motorradfahrer die B10 und überholte trotz durchgezogener Line mehrere vorausfahrende Pkw. In der Ulmer Straße setzte der 31-Jährige seine rasante Fahrt fort. Auch dort überholte der Zweiradfahrer weitere Autos. Der Polizeistreife gelang es unter Verwendung von Blaulicht und Sondersignalen zu dem Motorradfahrer aufzuschließen. Vor der Einmündung Bahnhofstraße am dortigen Fußgängerüberweg fuhr der Mann links an der Überquerungshilfe vorbei, ehe er auf der Schorndorfer Straße in Richtung Uhingen-Holzhausen von der Polizeistreife gestoppt werden konnte. Der 31-Jährige muss sich nun wegen mehreren Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten. Außerdem setzt sich die Polizei mit der Führerscheinstelle in Verbindung.

