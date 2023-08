Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Nach Unfall geflüchtet

Ein 79-Jähriger verursachte am Sonntag in Munderkingen einen Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr an der Ampel beim Bahnübergang in der Donaustraße. Ein 30-jähriger Fahrer eines VW stand an der geschlossenen Schranke aus Richtung Rottenacker kommend. Dann fuhr ihm der 79-Jähriger mit seinem Volvo hinten auf. Nach der Kollision fuhr der Senior davon. Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf. Über das vom Geschädigten abgelesene Kennzeichen am Volvo gelang es den mutmaßlichen Fahrer zu ermitteln. Den erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. Den Sachschaden am VW schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Die Höhe des Schadens am Volvo ist bislang unklar.

