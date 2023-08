Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/Einsingen - Altpapier angezündet

Unbekannte zündeten am frühen Donnerstag sechs Altpapiercontainer in Ulm-Einsingen an.

Ulm (ots)

Unbekannte setzten gegen 1.20 Uhr insgesamt sechs Container mit Altpapier in der St.-Johann-Straße in Einsingen in Brand. Durch das Feuer entstand auch an einer angrenzenden Hecke ein Schaden. Die Feuerwehr Einsingen löschte die Flammen. Die Container brannten vollständig ab. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West (Tel. 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Den ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei jüngere Personen den Brand gelegt haben. Die Beamten sicherten Videoaufzeichnungen. Die werden nun ausgewertet.

