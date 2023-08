Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Geld gestohlen

Von Freitag auf Samstag erbeuteten Einbrecher in Dietenheim Bargeld.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag 9 Uhr und Samstag 14.30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Gebäude in der Königstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht bekannt, wie die Einbrecher in das Haus gelangten. Denn Schäden am Gebäude stellte die Polizei nicht fest. Im Inneren fanden die Einbrecher eine Geldkassette. Aus der Geldkassette stahlen sie Bargeld. Auch den Inhalt von zwei Sparschweinen machten sie zu ihrer Beute. Die Polizei Ulm (0731/188-3812) nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.

++++1680239 (BK)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell