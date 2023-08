POL-UL: (HDH) Gerstetten - betrunkener Radfahrer

Ulm (ots) - Am Samstag, gegen 20.45 Uhr, wurde die Polizei in ein Mehrfamilienhaus in die Öchslinstraße gerufen. Ein Bewohner hatte einen ca. 3 cm großen schwarzen Skorpion festgestellt. Der Mann hatte das giftige Tier eingefangen. Die Beamten befragten die Bewohner des Hauses. Niemand war als Halter von exotischen Spinnentieren bekannt. Es stellte sich heraus, dass das Tier vermutlich eingeschleppt worden war. ...

