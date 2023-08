Ulm (ots) - Kurz nach 11.30 Uhr war eine 33-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Allmannsweiler Straße (K7556) in Richtung Bad Buchau unterwegs. Die Autofahrerin wollte nach links auf die Landstraße 275 in Richtung Bad Buchau Kappel abbiegen. An der Einmündung hielt die Frau zunächst an. Allerdings achtete sie ...

mehr