Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Seniorin überfallen

Am Freitag verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam mit einem Messer Zugang in ein Haus in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 22.48 Uhr klingelte ein Unbekannter mehrmals an der Tür einer 78-Jährigen im Schlesienweg. Unter einem Vorwand brachte er die Frau dazu, die Tür zu öffnen. Anschließend verschaffte er sich gewaltsam Zugang ins Haus. Dabei bedrängte er die Frau mit einem Messer. Diese erlitt dadurch leichte Verletzungen an den Händen. Ohne etwas zu stehlen flüchtete der Unbekannte schließlich zu Fuß in Richtung Böfingen-Süd zu einem Spielplatz. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten. Der blieb jedoch unentdeckt. Die Kriminalpolizei Ulm nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel. 0731/1880. Der Täter soll etwa 170 bis 175cm groß und dick sein. Er trug eine hellgraue Jogginghose sowie eine Basecap mit dem Schild nach hinten. Der Mann soll akzentfrei deutsch gesprochen haben.

