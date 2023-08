Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fahrer sammeln Punkte

Am Dienstag führte die Ulmer Polizei Geschwindigkeitsmessungen durch.

Ulm (ots)

Die Polizei Ulm kontrollierte zwischen 02.35 Uhr und 04.50 Uhr den Verkehr auf der B10 im Bereich Westringtunnel von Neu-Ulm in Richtung Ulm. Dabei beanstandete sie insgesamt vier Fahrende, die dort unterwegs waren. Diese überschritten im Bereich die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Der Spitzenreiter fuhr mit seinem Pkw 88 km/h. Er muss nun mit einem Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Während der Kontrollen fuhr ein 59-jähriger VW-Fahrer in den Messbereich und war wohl abgelenkt. Er übersah hierbei einen ordnungsgemäß abgestellten und gesicherten Streifenwagen. Es kam zum Unfall. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf.

