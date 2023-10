POL-DA: Höchst-Hummetroth: Hauswand gestreift und beschädigt/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots) - Ein Wohnhaus am Dr.-Fritz-Opel-Platz geriet am Mittwochabend (18.10.), gegen 22.00 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen. Das Duo verschaffte sich zunächst gewaltsam durch eine Tür Zutritt in das Gebäude und wurde dort anschließend vom 66-jährigen Bewohner überrascht. In der Folge bedrohten sie den Mann unter anderem mit einem Klappmesser ...

