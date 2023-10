Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 66-Jähriger überrascht Einbrecher/Kriminelle flüchten mit Schmuck und Uhren

Rüsselsheim (ots)

Ein Wohnhaus am Dr.-Fritz-Opel-Platz geriet am Mittwochabend (18.10.), gegen 22.00 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen. Das Duo verschaffte sich zunächst gewaltsam durch eine Tür Zutritt in das Gebäude und wurde dort anschließend vom 66-jährigen Bewohner überrascht. In der Folge bedrohten sie den Mann unter anderem mit einem Klappmesser und erbeuteten anschließend Schmuck, Uhren, Geld und ein Mobiltelefon. Sie flüchteten nach der Tat aus dem Haus.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Einer der beiden Flüchtigen ist 1,80 Meter groß, circa 30 Jahre alt, hat dunkle Haare und einen Dreitagebart. Er war mit einer Sturmhaube maskiert, schwarz gekleidet und sprach gebrochen Deutsch. Sein Begleiter ist etwa 1,75 Meter groß, schlank, circa 35 Jahre alt und hat ebenfalls einen Dreitagebart. Der Kriminelle trug ein türkisfarbenes Tuch unter seiner Sturmhaube. Bekleidet war er mit einem weißen Sweatshirt und sprach ebenfalls gebrochen Deutsch.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell