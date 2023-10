Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Wertvolle Fundsache und glückliche Reisende

Rostock (ots)

Am Abend des 15. Oktober 2023 fuhr eine 20-jährige Deutsche mit dem Dresdener IC nach Rostock. Am Hauptbahnhof Rostock angekommen bemerkte die junge Frau wohl nicht, dass sie ihre Gürteltasche im Zug vergessen hatte. Der verantwortliche Triebfahrzeugführer fand nach Abstellen des Zuges die Tasche auf und übergab sie der am Hauptbahnhof Rostock befindlichen Streife der Bundespolizei. Zur Feststellung des Eigentümers öffneten die Beamten die Gürteltasche und konnten neben privaten Gegenständen auch einen Ausweis finden, der auf die in Rostock wohnhafte Besitzerin hinwies. Da sich zudem noch knapp 500EUR Bargeld in der Tasche befanden fuhren die Bundespolizisten zur auf dem Ausweisdokument aufgeführten Adresse. An der Haustür konnten die Beamten die junge Frau antreffen und ihr die Tasche übergeben. Sie war sichtlich erleichtert und gab zu, dass sie nicht mehr damit gerechnet hatte ihre Sachen vollzählig wiederzubekommen.

