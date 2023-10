Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Hobby sorgt für Ärger bei der Reisegepäckkontrolle

Warnemünde (ots)

Bei der Sicherheitskontrolle am Warnemünder Cruise Center kam es am 30. September 2023 in der Ausreiseabfertigung zweier Kreuzfahrtschiffe zu einem Einsatz der Bundespolizei.

Kurz nach 14 Uhr wurde bei der Kontrolle eines Reisekoffers im Röntgengerät, eine Patrone für eine Langlaufwaffe festgestellt. Daraufhin wurde die Bundespolizei informiert, die den Koffer dem Inhaber zuordnen ließ. Der 61-jährige Deutsche wurde aufgefordert, den Koffer zu öffnen. Schließlich wurde die einzelne Patrone in der Kulturtasche des Reisegepäcks festgestellt. Hierbei handelte es sich um Munition vom Kaliber 308 Winchester. Nach Angaben des Eigentümers sei dieser Mitglied in einem Schützenverein. Wie die Patrone in seine Kulturtasche gelangte, konnte er sich nicht erklären. Die Patrone wurde durch die Streife der Bundespolizei sichergestellt und der Urlauber konnte seine Seereise mit dem Kreuzfahrtschiff antreten.

Gegen den Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell