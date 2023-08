Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Pegel übergibt Förderzusagen in Vorpommern-Rügen

Schwerin (ots)

Landesinnenminister Christian Pegel übergibt am kommenden Montag Förderbescheide in den Gemeinden Süderholz und Sundhagen sowie in den Städten Garz und Bergen im Landkreis Vorpommern-Rügen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu den aufgeführten Terminen herzlich eingeladen.

In Süderholz übergibt der Minister an die 1. stellvertretende Bürgermeisterin Petra Lucius einen Bescheid über eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von rund 500.000 Euro für den Neubau eines Multifunktionsgebäudes der Freiwilligen Feuerwehr im Ortsteil Kandelin.

Termin: 21. August 2023, 12.30 Uhr

Ort: Zarnewanzer Straße 5, 18516 Süderholz

Danach erhält Sundhagens Bürgermeister Thomas Pauketat die Zusage für eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von rund 280.000 Euro für die Neubeschaffung eines Löschfahrzeugs (HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr im Ortsteil Brandshagen.

Termin: 14 Uhr

Ort: Gerätehaus Brandshagen, Wüstenfelder Str. 2, 18519 Sundhagen OT Brandshagen

In Garz übernimmt Christian Pegel am Nachmittag den ersten Spatenstich und überreicht Bürgermeister Sebastian Koesling einen Fördermittelbescheid aus Kofinanzierungsmitteln in Höhe von einer Million Euro für den Bau einer multifunktionalen Sportanlage in der Stadt.

Termin: 15.30 Uhr

Ort: Wiese hinter der "Straße am Burgwall", 18574 Garz

Zuletzt macht der Minister Station in Bergen, um Bürgermeisterin Anja Ratzke die Zusage über fünf Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für den Neubau des Fachklassengebäudes der Regionalen Schule "Am Rugard" zu übergeben.

Termin: 17 Uhr

Ort: Regionale Schule "Am Rugard", Sassnitzer Chaussee 7, 18528 Bergen

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell