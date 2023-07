Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Meppen (ots)

Zwischen dem 28. Juli 22.30 Uhr und 29. Juli 2.00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich mit einem Fahrrad die Straße An der Schaftrift aus Richtung Fullener Straße in Richtung Estersand. Dabei kollidierte er oder sie mit einem am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen 3er BMW und beschädigte dadurch die Heckschürze sowie das Rücklicht des Fahrzeuges. Anschließend entfernte sich der/die Verursacher*in von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell