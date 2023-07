POL-EL: Wietmarschen - Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Wietmarschen (ots) - Am 29. Juli zwischen 0.30 Uhr und 9.30 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Getränkecontainer in der Jahnstraße vor der Sporthalle verschafft. Anschließend wurden mehrere Getränkeflaschen entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr