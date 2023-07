Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am 29. Juli gegen 0.45 Uhr Zutritt zu einem Firmengelände in der Heinrich-Focke-Straße. Anschließend wurden mehrere Überseecontainer und eine Lagerhalle aufgebrochen. Ob die Täter Beute machten, ist bislang noch unklar. Die Schadenshöhe ist demnach ebenfalls noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

