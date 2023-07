Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Garding - Autofahrer quert unbeschrankten Bahnübergang - Zug muss bremsen

Garding (ots)

Gestern wurde die Bundespolizei über ein lebensgefährliches Fehlverhalten informiert. Nur durch die Einleitung einer Schnellbremsung verhinderte der Triebfahrzeugführer eines Zuges einen Zusammenstoß mit einem Auto.

Gestern Morgen teilte die Notfallleitstelle der Bahn der Bundespolizei in Flensburg mit, dass es auf der Strecke Tönning nach St. Peter Ording an dem mit Andreaskreuz gesicherten Bahnübergang in Garding zu einem "Beinahunfall" zwischen einem Zug und einem Kleintransporter gekommen war.

Der Zug fuhr auf den nichttechnisch gesicherten Bahnübergang in Garding zu und bemerkte einen Nissan Transporter, der auf den Bahnübergang zufuhr. Da der Autofahrer die Geschwindigkeit nicht verringerte gab der Triebfahrzeugführer mehrere Achtungspfiffe ab und leitete letztendlich eine Schnellbremsung ein, sodass es nicht zur Kollision kam.

Glücklicherweise wurde dadurch auch keiner der Reisenden im Zug verletzt. Der Lokführer hatte das Autokennzeichen abgelesen und teilte dieses den Bundespolizisten vor Ort mit.

Den Autofahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Überqueren sie einen Bahnübergang nur, wenn dieser frei befahrbar ist und sich kein Zug nähert. Sollten Sie noch schnell "rüberfahren" wollen, so spielen Sie mit Ihrem Leben.

