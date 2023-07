BPOL-FL: Groß Kummerfeld - Zug fuhr in umgestürzten Baum

Handewitt (ots) - Gestern Nachmittag fiel einer Bundespolizeistreife ein Mercedes mit dänischen Kennzeichen am Scandi-Park in Handewitt auf. Die Beamten kontrollierten die Insassen, nachdem sie vorher festgestellt hatten wer gefahren war. Der Fahrer konnte keinen Führerschein vorweisen und gab an, dieser würde zu ...

mehr