BPOL-HRO: Scheiben am Wetterunterstand Lüdersdorf zerstört

Schwerin (ots) - Ein Reisezugwagen der DB AG wurde am Samstag, den 01. Oktober 2023 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 20:50 Uhr in der Abstellanlage des Schweriner Hauptbahnhofes durch unbekannte/n Täter großflächig durch zwei Graffitis beschmiert. Sie wurden auf einer Fläche von 12 und 20 Quadratmetern in blau und in gelb, blau, pink und lila angebracht. Darüber informierte nach Feststellung die Deutsche Bahn AG das ...

