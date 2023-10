Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Fahrausweisautomat am Bahnhof Bad Doberan angegriffen

Bad Doberan (ots)

Durch derzeit noch unbekannte Täter wurde in der gestrigen Nacht (11.10.2023) gegen 03:50 Uhr der Fahrkartenautomat am Bahnhof Bad Doberan angegriffen. Dieses wurde der Bundespolizeiinspektion Rostock über die Deutsche Bahn AG am frühen Morgen mitgeteilt. Vor Ort konnten die Bundespolizisten sowie der angeforderte Kriminaldauerdienst der Landespolizei feststellen, dass die oder der Täter versucht haben/hat den Automaten mittels einer befüllbaren Gasflasche zu sprengen. Die/der Täter erlangten keinen Zugriff auf die sich im Automaten befindliche Geldkassette. Durch die versuchte Sprengung wurde der Fahrausweisautomat unbrauchbar. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 25.000,- Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang und den Tätern/dem Täter dauern an.

