Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: GPS-Tracker überführt Dieb

Wismar (ots)

Am vergangen Samstag, den 08.10.2023 zeigte eine 23-jährige Studentin bei den Beamten des Bundespolizeireviers den Diebstahl ihrer Geldbörse an. Diese hatte sie in einem Stoffbeutel nach ihrem Ausstieg auf ihrer Zugfahrt von Wittenberge nach Wismar im Zug liegen lassen. Als sie dies bemerkte, kehrte sie nach ca. 10 Minuten zurück zum Zug, konnte aber nur noch den leeren Stoffbeutel vorfinden. In der Geldbörse befanden sich zu diesem Zeitpunkt neben diversen persönlichen Dokumenten und 130,- Euro Bargeld auch ein an der Geldbörse angebrachter GPS-Tracker. So konnte die Geldbörse durch die Geschädigte am 08.10.2023 mit Standort in einer Spielothek und am 09.10.2023 in einem Mehrfamilienhaus geortet werden. Mit diesen Erkenntnissen wandte sich die junge Frau erneut an die Bundespolizisten vom Revier in Wismar. Die weiteren Ermittlungen führten zu einen in dem Mehrfamilienhaus wohnhaften 18-jährigen möglichen Tatverdächtigen, der in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist. Zudem konnte durch eine Mitarbeiterin der Spielothek, nach Lichtbildvorlage bestätigt werden, dass dieser sich am 08.10.2023 in der Spielothek aufgehalten habe. Anhand dieser Ermittlungsergebnisse wurde beim Amtsgericht Wismar ein Durchsuchungsbeschluss der Wohnräume des Tatverdächtigen bewirkt. Als die Beamten der Bundespolizei am 11.10.2023 vor der Wohnungstür des Tatverdächtigen standen, war dieser derartig überrascht, dass er sofort die gesuchte Geldbörse den Beamten übergab. Außer dem Bargeld befanden sich in dieser noch alle persönlichen Dokumente der jungen Frau, die ihr nun wieder übergeben werden können.

Gegen den 18-Jährigen wurde durch die Bundespolizisten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell