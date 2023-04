Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach LKW-Unfall

Wesel (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, um einen Unfallhergang mit einem LKW aufzuklären.

Am Karfreitag (07.04.23) gegen 10.10 Uhr kam es im Gewerbegebiet "Am Schornacker" in Höhe Hausnummer 15 zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam ein Lastwagen nach links von der Straße ab und beschädigte einen Zaun.

Ein Zeuge gab an, dass zu dem Zeitpunkt zwei Hundebesitzer an der Unfallstelle spazieren gingen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Wesel (Tel.: 0281 / 107-0) zu melden.

Vor diesem Unfall war der LKW einem Anwohner der Straße "Am Schornacker" ebenfalls aufgefallen. Die Zugmaschine stand mit Beschädigungen an der linken Seite an der Straße. Diese Beschädigungen könnten aber auch in der Nacht vor Karfreitag entstanden sein.

Um das zu klären, bittet die Polizei mögliche Zeugen sich ebenfalls bei der Polizei in Wesel zu melden.

