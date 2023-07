Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines Einfamilienhauses

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es in der zurückliegenden Nacht gegen 02.55 Uhr. Ein in der Teichgasse befindliches Einfamilienhaus geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Hausbewohner konnten das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden bei ungefähr 200.000 Euro, das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die Löscharbeiten dauern noch an. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell